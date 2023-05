Serbia, un’altra strage all’americana: otto morti, 21enne arrestato

Serbia, sparatoria a sud di Belgrado: “Un atto di terrorismo”

Un uomo alla guida di un’auto ha aperto il fuoco su un gruppo di persone a Mladenovac, a 60 chilometri a sud di Belgrado. Il 21enne ha sparato con un’arma automatica da un veicolo in movimento e si è dato alla fuga - fa sapere l’emittente di Stato RTS - otto le vittime, 13 i feriti. Il direttore dell'agenzia di intelligence BIA, Aleksandar Vulin, e il ministro della salute Danica Grujičić hanno fatto visita ai feriti in ospedale, sette dei quali versano in gravi condizioni.

Il ministro degli interni serbo, Bratislav Gašić, ha definito l'attacco "un atto di terrorismo". Il killer è stato arrestato dopo le ricerche della polizia che avevano isolato un'area via terra e via aerea con elicotteri e droni. Restano da accertare le cause del gesto scellerato.

Il tragico evento arriva subito dopo un’altra sparatoria, avvenuta qualche giorno fa per mano di un 13enne che ha ucciso otto bambini all’interno di una scuola di Belgrado, dove si è introdotto con un’arma sottratta al padre. I genitori del ragazzo sono stati entrambi arrestati.