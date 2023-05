Sgarbi, “l'imbucato” dei matrimoni. Dopo il castello, sbaglia la villa a Como

Vittorio Sgarbi sbaglia villa a Como e si “imbuca” alla festa

Vittorio Sgarbi si stava recando a Como per partecipare al Festival della Luce in veste di ospite d’onore. L’evento si svolgeva presso Villa Olmo, una meravigliosa location sul lago. Il critico d’arte - noto per la sua ironia dissacrante - però ha fatto una deviazione prima di arrivare a destinazione, sbagliando la villa in cui presentarsi. Sgarbi ha finito così per entrare a Villa del Grumello dove ha fatto un’improvvisata nel bel mezzo di una festa di matrimonio.

Accolto di buon grado tra lo stupore e l’ilarità generali, il neo sindaco di Arpino (FR) ha deciso di intrattenersi per un po’ allietando gli altri invitati con la sua (inaspettata) presenza. La neosposa ha commentato così: "Gli è stato offerto un bicchiere di bollicine per il brindisi, ma dovendo tenere una conferenza dove già lo attendevano non ha approfittato. Si è fermato a tutti i tavoli a salutare gli invitati: è stato con tutti molto gentile".

Vittorio Sgarbi non è nuovo a questi “fraintendimenti”, specie quando si parla di matrimoni. Lo scorso settembre infatti aveva confuso il castello dove doveva recarsi per presenziare ad un appuntamento. Il critico d’arte ha raggiunto la località di Calcio (BG) e ha fatto il suo ingresso all’interno del Castello Silvestri, dove ad accoglierlo ha trovato due sconosciuti, anch’essi sposi, che festeggiavano il lieto evento con i propri invitati. A quel punto, Sgarbi ha ben pensato di approfittare e trattenersi per qualche selfie e “una cantata” in allegria.