Sgarbi, scoppia il putiferio. Amadeus: "Gli idioti vogliono sempre parlare"

Caso Sgarbi, anche Amadeus e Comencini non le mandano a dire

Le frasi di Sgarbi al museo Maxxi di Roma hanno generato una serie di reazioni molto forti. Il ministro Sangiuliano ha condannato le parole del suo sottosegretario alla Cultura, lo stesso ha fatto il direttore del museo Giuli.

Ma la questione continua a tenere banco, perché ai vari attacchi nei confronti del critico d'arte, ma anche del suo assistente Morgan - si legge sul Corriere della Sera - si sono aggiunti quelli di due noti personaggi dello spettacolo, si tratta di Amadeus e Cristina Comencini. Il presentatore di Sanremo è stato direttamente chiamato in causa dalla coppia Sgarbi-Morgan. "Domani mi occuperò del caso Sanremo – ha detto il sottosegretario alla cultura Sgarbi -, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?". Morgan ha aggiunto: "Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!".