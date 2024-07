Si denuda e rischia il linciaggio: aggredito un 35enne senza fissa dimora a Cagliari

Abbassa pantaloni e mutande davanti ai passanti e viene aggredito. Finisce in manette un uomo di 35 anni senza fissa dimora per atti osceni in luogo pubblico

Nella giornata di ieri, lunedì 29 luglio, in piazza San Michele a Cagliari, un uomo si è abbassato pantaloni e mutande davanti a una folla di persone. Tra questi c'erano anche bambini e minorenni. Si tratta di 35enne di origini nigeriane e senza fissa dimora che ha scatenato negli adulti presenti una reazione molto dura, tanto che hanno iniziato a picchiarlo fino al necessario intervento delle forze dell'ordine. Non è la prima volta che mostra i genitali in pubblico: era successo un fatto simile lo scorso 11 luglio, senza l'aggressione che è nata ieri. I presenti hanno iniziato a picchiarlo quando era ancora svestito. Il 35enne è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e condotto in caserma. Ha deciso di non presentare querela per l'aggressione subita dai passanti, nonostante le raccomandazioni da parte dei carabinieri.