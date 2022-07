Siccità, lago di Garda: sospesa la circolazione degli aliscafi

Emergenza idrica al lago di Garda, gli aliscafi saranno sostituiti dai catamarani

Navigarda comunica che a causa dell’abbassamento costante dei livelli idrici del lago di Garda sarà necessaria una rimodulazione del servizio. Da oggi quindi, mercoledì 27 luglio, l'aliscafo verrà sostituito dal catamarano.

L’aliscafo infatti, a causa della sua particolare struttura, non può essere impiegato nel Garda al di sotto dei 35 centimetri sullo zero idrometrico.

Si studiano intanto ulteriori chiusure della diga di Salionze - Monzambano, per ridurre la portata in uscita verso il Mincio.

Il sindaco di Garda Davide Bendinelli comunica la necessità di rivedere le regole di gestione dei livelli: «Si tratta di misure e parametri preistorici, non solo perché stabiliti nel 1965, ma perché da allora è cambiato tutto, a partire da economia e clima». «Sono regole superate nei fatti, motivo per cui abbiamo già iniziato a ragionale per riscriverle».