Soccorrono una turista, poi la violentano. Rimini choc, in carcere due lavoratori stagionali

Rimini choc, in carcere due lavoratori stagionali per aver soccorso e poi violentato una turista svizzera

Due lavoratori stagionali sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale a Rimini, secondo quanto riportato dai Carabinieri. Gli arrestati, un pizzaiolo egiziano di 59 anni e un cameriere di 48 anni originario di Frosinone, sono stati fermati dopo una serie di indagini che includevano testimonianze e intercettazioni.

Sotto la coordinazione del sostituto procuratore di Rimini, Annadomenica Gallucci, i due si trovano ora detenuti nel carcere dei 'Casetti'. Le indagini hanno rivelato che il 15 luglio, nel pomeriggio, i due uomini avrebbero soccorso una turista svizzera trovata in stato confusionale su un marciapiede. La donna sarebbe stata portata in una camera d'albergo, spogliata e messa sotto la doccia dai due uomini, che avrebbero abusato di lei prima di chiamare il 118.

La turista, che era in vacanza sulla Riviera con il fidanzato, era sotto l'effetto di droghe, farmaci e alcol, tanto da non ricordare l'incidente. Al Pronto Soccorso sono stati effettuati i test clinici standard per queste circostanze. Gli avvocati Alessandro Coppa e Maria Rivieccio difendono i due accusati.