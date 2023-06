"Sono posseduto", entra in chiesa nudo e aggredisce il parroco. Poi muore

Torino, il 50enne "indemoniato" e il blitz fatale in chiesa

Da Torino arriva una storia di cronaca che ha dell'incredibile. Un 50enne è morto in seguito ad un malore in chiesa dopo aver gridato "sono posseduto dal demonio". La scena da film - si legge su Repubblica - si è consumata nella chiesa di San Remigio a Torino. Il protagonista è un torinese di 50 anni che sabato, sotto effetto di cocaina, alle 11.30 ha forzato l'ingresso della chiesa in via Rismondo 57 nel quartiere di Mirafiori Nord. Poi, dopo l’intervento della polizia, è stato trasportato in ospedale, dove è morto. Quando è entrato in chiesa il 50enne "era completamente nudo", annotano gli agenti delle Volanti che sono intervenuti sul posto, ha forzato la porta di San Remigio, si è seduto su un banco e ha iniziato a pregare. L’uomo era uscito da poco dal carcere, aveva dei problemi di salute legati alla droga.