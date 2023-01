Soumahoro fra i braccianti di San Severo dopo l'incendio di alcune baracche

"Dopo l’incendio che ha devastato alcune baracche dei braccianti a Torretta Antonacci a San Severo (FG) sono venuto qui per esprimere la mia vicinanza e solidarietà. Da anni lotto per i braccianti perché conosco lo sfruttamento e me ne sto occupando anche da parlamentare". Così Aboubakar Soumahoro sui social.