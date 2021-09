Spagna, vescovo si innamora di una scrittrice erotico-satanista. Addio Chiesa

Vescovo si innamora di una scrittrice erotico-satanista. Addio Chiesa

La Chiesa perde un vescovo. Xavier Novell della diocesi di Solsona nei Pirenei. Era il più giovane prelato di Spagna, nominato da Benedetto XVI e ha deciso di gettare la tonaca. Lo ha fatto per amore, ma non certo di una parrocchiana, ma - si legge sul Corriere della Sera - per una brillante psicologa, divorziata e titolare di un riconosciuto talento per la narrativa erotica. Così la notizia ha superato i soliti schemi e anche i confini nazionali e sta proseguendo il suo tour intercontinentale nel solco collaudato dell’accostamento tra il diavolo e l’acqua santa.

A domanda diretta, - prosegue il Corriere - in un'intervista nel recente passato al Pais ammise che, certo, sarebbe potuta capitare anche a lui una sbandata sentimentale: «Se un giorno incontro una donna che mi attrae per il suo modo di essere o di pensare o di fare, e suscita in me un sentimento di affetto coniugale, di innamoramento, credo che quello che devo fare e farei sarebbe di non vederla più» concluse a sorpresa. Non è noto come la sua strada abbia incrociato quella della donna che gli ha fatto cambiare idea in maniera così radicale.