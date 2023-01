Sparatoria ad Alatri, 18enne "clinicamente morto". Baby gang, la maxi rissa

Resa dei conti tra baby gang ad Alatri. Colpo di pistola ad altezza uomo

Un ragazzo di 18 anni di Alatri nel Frosinate è considerato "clinicamente morto", è stato colpito da un colpo di pistola ad altezza uomo al termine di una maxi rissa tra bande rivali. Thomas Bricca, stando alla ricostruzione fatta dalla polizia, si trovava all'esterno di un bar pizzeria di via Liberio ad Alatri. Il fatto è successo poco dopo le venti. Il proiettile lo ha colpito alla testa e in condizioni gravissime è stato trasportato al Gemelli di Roma. L'aggressore avrebbe esploso i colpi mentre era a bordo di uno scooter al termine di una maxi rissa tra bande rivali ed è fuggito assieme a un complice. Sono scattate subito le ricerche da parte dei carabinieri. Bricca è stato dichiarato clinicamente morto dopo essere entrato in coma. L'aggressore ha estratto una pistola e ha esploso un paio di colpi, uno dei quali ha centrato il 18enne. All'episodio si è arrivati dopo due risse avvenute nei giorni scorsi, sempre nel centro di Alatri.

Secondo gli inquirenti, i moventi sarebbero due: il controllo della piazza e la supremazia nelle piccole attività legate allo spaccio di droga. I carabinieri hanno interrogato amici e conoscenti della vittima e interpellato testimoni per delineare dinamica e accertare i motivi di un eventuale regolamento di conti o vendetta. L'agguato è avvenuto a pochissima distanza dalla piazzetta in cui, tra il 25 e il 26 marzo 2017, venne picchiato a morte Emanuele Morganti. Il 21enne si trovava in un bar con la fidanzata, quando scoppiò una lite con alcuni giovani che avevano rivolto apprezzamenti alla ragazza. A quel punto scattò l'aggressione e intervenne il buttafuori. All'esterno del locale Emanuele fu circondato e massacrato.