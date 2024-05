Spinelli pagava e Signorini godeva: viaggi a Montecarlo con escort e soubrette

Inchiesta Liguria, i soggiorni di lusso a Montecarlo: escort e bracciali d'oro di Cartier

Aldo Spinelli ai pm ha detto tutto, ogni dettaglio su quei finanziamenti ai partiti, sui favori a Paolo Signorini e ha raccontato nel dettaglio il suo rapporto con il governatore Giovanni Toti. Emergono nuovi elementi sull'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della Liguria e dell'imprenditore ex patron del Livorno calcio. Il fulcro di tutti questi "favori" è Montecarlo. Lo schema è un po' sempre lo stesso: Spinelli - riporta Il Corriere della Sera - organizza e paga, Signorini, l'ex presidente del porto, passa a prendere la ragazza e corre. Montecarlo è per lui gioco, cene, mare e, dulcis in fundo, massaggi: "Tre ragazze, non due, alle dieci, grazie", ordina all’operatrice Marjorie dell’hotel che lo deve conoscere bene. E dopo un mesetto: "Senti, mi serve l’appartamento più una camera… Una junior suite… Per stasera e le massaggiatrici domani mattina, due per favore, Pascal e Andrea, in camera".

I regali - prosegue Il Corriere - si sprecano: "Invece di farlo a Signorini l’ho fatto a lei (B.P., un’amica storica, ndr) una borsa di Chanel, sai com’è…". E alla fidanzata di Signorini un bracciale in oro di Cartier: 7.200 euro. In questa storia esagerata c’è una stranezza: quella di un Signorini squattrinato. "Eh, ho un grande problema, grande come una casa — dice Signorini ad una funzionaria pubblica, la ragazza del martedì. Praticamente ho pagato tutto per il matrimonio di mia figlia ma mi resta da fare un bonifico di 13.200 euro per chiudere il catering e… non ce li ho. Mi sto arrovellando".

Lei - in base alle intercettazioni e a quanto riporta Il Corriere - si fa impietosire e glieli dà. "Grazie mille, stella, sei stata veramente incredibile". "Prego amore, lo sai che io ti amo e per te farei qualsiasi cosa. E poi sai cosa penso dei soldi, io…". Ma la ragazza viene colta da un ripensamento, che confida a un collega: "Ho fatto una cazzata", e gli racconta del prestito: "Mi ha chiamato disperato che gli mancavano dei soldi per il matrimonio di sua figlia, glieli ho dati e ora temo che non me li ridia più… Questa sera vado da lui, come tutti i martedì, e cerco di capire se mi ha preso in giro". Pensa che abbia usato i soldi per andare al mare con "l’altra", la soubrette.