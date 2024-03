Concerto di Annalisa, big match Serie A e Angelus: rischio attentati. La mappa

Strage di Mosca, su Affari la mappa degli obiettivi sensibili del terrorismo. Ecco quali sono

Dopo la strage di Mosca, in cui hanno perso la vita oltre 130 persone, è allerta in tutta Europa. Si è tenuta oggi, infatti, al Viminale la riunione del comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, convocato per delineare un'analisi della situazione e fare il punto sulle misure di sicurezza. Dal 7 ottobre, hanno ricordato all'indomani dell'attentato fonti del Viminale, "tutto il sistema della sicurezza a livello nazionale è al massimo livello di mobilitazione, sia sul piano della prevenzione sia su quello del presidio degli obiettivi sensibili".

Analisi e ragionamenti che si intensificano anche in vista delle prossime attività pasquali, durante le quali si muoveranno oltre 10 milioni di italiani, come emerge dall'indagine di Federalberghi tramite Tecnè, il cui 92% resterà in Italia. "Massima vigilanza e controllo da parte delle Forze di polizia con la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, riservando la massima attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione e transito di persone, nonché a tutti gli obiettivi sensibili, alla luce di un loro eventuale aggiornamento".

Ed è proprio prendendo atto delle indicazioni del ministero che Affaritaliani.it, in un colloquio confidenziale con una fonte riservata dell'amministrazione della Polizia di Stato, ha individuato una serie di eventi di massima aggregazione possibili oggetto di attenzione da parte di gruppi terroristici o, più verosimilmente - secondo le parole del ministro Piantedosi - di "lupi solitari". Si specifica che da parte di questo giornale non si vuole mettere inutilmente in allarme la popolazione, ma c’è semplicemente l’intenzione di mettere in luce gli appuntamenti che raggrupperanno molte persone in queste settimane di inizio primavera.

Ça va sans dire maggiore attenzione occorrerà prestare ai luoghi della cristianità, interessati soprattutto dalle celebrazioni della messa della Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo: dal Duomo di Milano a quello di Firenze o, ancora, alla Basilica di San Pietro in Vaticano. Ma non solo: trattandosi di terrorismo di matrice islamica servirà porre sotto osservazione luoghi di culto dell'altro grande culto monoteista, la religione ebraica.

Fonti del Viminale, poi, specificano che saranno considerati "sensibili" luoghi di aggregazione senza distinzione, non necessariamente religiosi. Così come a Mosca ad essere colpito dall'attentato è stato un teatro, infatti, allo stesso modo in Italia i luoghi di musica rischiano di essere attenzionati da terroristi in gruppo o da lupi solitari, non solo durante le festività pasquali ma anche nelle settimane successive. Complice il successo internazionale dopo Sanremo, come non menzionare le prossime date dei concerti di Annalisa e Angelina Mango, che si esibiranno rispettivamente a Firenze il prossimo 6 aprile e a Milano il prossimo 17 aprile?

E ancora, gli stadi, dove si giocheranno le partite di calcio anche nel lungo week-end pasquale. In particolare si segnalano i big match Inter-Empoli, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan, che attireranno numerosi tifosi da tutta Italia. Insomma, l'attenzione da parte delle autorità di pubblica sicurezza è massima, ma si richiama alla prudenza e al buon senso anche la popolazione.