Streaming illegale, blitz della Guardia di finanza: oltre 5mila siti bloccati

Streaming illegale: il maxi blitz della Guardia di Finanza

Cinquanta milioni di utenti nel mondo, 5 milioni soltanto in Italia. È solo uno dei numeri che danno un'idea dell'impatto sulla platea dello streaming mondiale dell'operazione "The Perfect Storm" della Guardia di finanza. Operazione che ha portato al sequestro e all'oscuramento di oltre 5.500 risorse informatiche tra server di trasmissione, piattaforme di gestione, siti vetrina e siti di live streaming, oltre a 350 canali Telegram. Le indagini hanno permesso di identificare "un sistema articolato, a carattere piramidale, rappresentato da piattaforme informatiche di ultima generazione, alimentate simultaneamente da numerose 'sorgenti di contenuti' ubicate in Europa e finalizzate alla trasformazione dei segnali audiovideo protetti da diritto d'autore riconducibili alle principali pay tv e servizi 'Over The Top' (Netflix, Dazn Disney+), in flussi dati sistematicamente redistribuiti attraverso server identificati in data center collocati in tutto il mondo". Attraverso questa tecnica, spiegano gli investigatori, "i criminali informatici, a fronte di transazioni economiche disposte anche attraverso criptovalute, erano in grado di migliaia di servizi illegali di Iptv, nonché' servizi web di live streaming, applicazioni mobili e canali Telegram".