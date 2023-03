Streptococco, boom di contagi a Roma. Pronto soccorso ingolfati: è il caos

Boom di contagi da streptococco a Roma

È stato riscontrato un aumento dei contagi da streptococco a Roma. I giornali locali della Regione Lazio e di Roma parlano di “boom di contagi”. Il rischio che si corre è di congestionare gli ospedali, perciò i medici chiedono di non recarsi presso i pronto soccorso degli ospedali ma i genitori sono molto preoccupati.

Roma, i genitori sono preoccupati dal boom di contagi da streptococco

Il pediatra dell’Istituto per la salute del bambino e dell’adolescente dell’ospedale Bambino Gesù (OPBG) di Roma ha voluto sottolineare come la preoccupazione dei genitori per la febbre nei figli abbia portato a un numero crescente di famiglie in attesa al pronto soccorso. Le notizie allarmanti, spiega il pediatra, stanno facendo aumentare la preoccupazione, ma questa è una situazione che andrebbe gestita a livello di medici di base, in questo caso pediatri, e non all’ospedale.

I pediatri sono capaci di cogliere i sintomi e ricondurli a un’infezione di streptococco di tipo A (l’unico che va trattato con un antibiotico), ma in caso di incertezza si può effettuare un tampone. Anche in questo caso però è meglio rivolgersi al pediatra, perché il tampone va effettuato sulle tonsille per ottenere il giusto risultato e non rischiare falsi negativi.

Gli esperti ricordano che lo streptococco è trasmissibile e colpisce soprattutto i piccoli e gli adolescenti, ma non è una malattia grave.

Il mal di gola è tra i sintomi più frequenti, mentre il dolore è un segno dell’infiammazione che può coinvolgere la faringe (faringite) o anche le tonsille (tonsillite). Come ha spiegato Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma, se un bambino ha alcuni sintomi, è assolutamente essenziale che sia visitato dal proprio medico pediatra, che valuterà l’opportunità o meno di fare un tampone.

Che cos’è lo streptococco?

Lo streptococco è un batterio capace di produrre delle tossine e persino di distruggere i globuli rossi. Lo streptococco in circolazione a Roma fa parte del “gruppo A” ed è comune ritrovarlo sulla pelle e in gola. Per esempio si trasmette per aerosol da persona a persona (zone affollate) e si diffonde rapidamente.