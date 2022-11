Studente cambia password al registro elettronico e modifica il voto del prof

Lecce, uno studente cambia la password al registro elettronico e modifica il voto del professore

In un liceo scientifico salentino, un alunno ha forzato il registro elettronico del professore cambiando la password e il voto, che gli aveva dato all'interrogazione. La vicenda è accaduta all'istituto "Leonardo da Vinci" di Maglie, in provincia di Lecce. Al momento sono in atto tutte le verifiche per stabilire come si sono svolti i fatti.

Il docente si è accorto dal registro di classe, che il voto era stato cambiato e subito ha riferito alle Autorità l'accaduto. Sulla vicenda è intervenuto il Preside dell'istituto rassicurando che la piattaforma, a seguito dell'acceso abusivo, non è stata danneggiata. Da quanto si apprende dal Messaggero, la dirigente scolastica ha detto: "Abbiamo appreso che uno dei ragazzi, probabilmente una sola persona, è riuscito ad entrare nel sistema del registro informatico. Al momento non sappiamo come e fortunatamente non ci sono conseguenze dannose, si deve ancora accertare la dinamica, capire come sia potuto succedere e poi provvedere a tutti gli accertamenti, nel rispetto della privacy dei minori coinvolti".