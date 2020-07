Suez inaugura l'impianto di depurazione a Cuma. Investimento di 450 milioni

Taglio del nastro oggi del nuovo impianto di Napoli Cuma per il trattamento delle acque reflue di una vasta zona di Napoli Nord, dell’area Flegrea fino a Marcianise e Acerra. L’impianto, inaugurato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, in presenza dei rappresentanti del Gruppo Suez, partner industriale dell’Impresa Pizzarotti, garantirà il trattamento delle acque reflue pari a 1,2 milioni di abitanti equivalenti.

L’impianto, progettato da Suez, ha implementato tecnologie innovative con un impatto positivo sulla qualità delle acque del litorale e sull’ambiente costiero, garantendo un effluente in uscita dall’impianto con concentrazioni di inquinanti almeno tre volte inferiori ai limiti di legge. Il nuovo impianto permetterà altresì la riduzione dell’impronta energetica dell’impianto mediante la valorizzazione dei fanghi e la cogenerazione con recupero del calore. Il mercato italiano, terzo paese di riferimento in Europa per il settore idrico del Gruppo, sarà in espansione nei prossimi anni in materia di investimenti in infrastrutture.

Suez è presente in Italia, attraverso società miste, nella gestione della fornitura di acqua potabile e recupero delle acque reflue per 2,7 milioni di abitanti. Nel corso degli ultimi 56 anni, il Gruppo ha anche costruito 150 impianti di produzione di acqua potabile, 500 impianti di trattamento delle acque reflue e 80 impianti di trattamento delle acque industriali. Uno dei suoi tre centri di eccellenza a livello di acque industriali ha sede a Milano.

“In collaborazione con le autorità locali e regionali, Suez ha messo a disposizione squadre e know-how altamente professionali che garantiscono le prestazioni tecniche ed ambientali degli impianti. Siamo oggi orgogliosi di inaugurare con la Regione Campania questo ambizioso progetto volto a contribuire al miglioramento della qualità di vita dei cittadini e delle acque di balneazione del Golfo di Napoli”, ha commentato Aurelia Carrere, amministratore delegato della società.