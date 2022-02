"Superbonus? Io c'ho fatto 1 mld". L'imprenditore foggiano diventato ricco

Superbonus, truffa da 1 mld. Il trucco per beffare lo Stato

Continua a far discutere il Superbonus sull'edilizia, il governo è diviso tra chi, nonostante le tante truffe emerse fin qui, è intenzionato a proseguire con gli incentivi e chi invece vuole fermarlo. L'ultimo caso di crediti fittizi ha del clamoroso, per il giro d'affari truffa che un imprenditore del foggiano era riuscito a mettere su, nonostante la sua azienda - si legge su Repubblica - avesse solo 3 dipendenti e bilanci "irrisori". Ma nel giro di un anno hanno messo nel proprio cassetto fiscale qualcosa come un miliardo di euro: crediti di imposta per presunte ristrutturazioni da effettuare, utilizzando soprattutto il bonus facciate.

Di questo miliardo, - prosegue Repubblica - circa 250 milioni sono stati già incassati dalle ditte di Maurizio De Martino, mentre gli altri sono stati bloccati. Sotto Natale infatti è arrivata la Guardia di Finanza a sequestrare tutto: De Martino è indagato con altre quattro persone per emissione di fatture false e cessione di crediti farlocchi. “Fa parte — si legge nel capo di imputazione — di un’organizzazione criminale che ha pianificato un articolato sistema finalizzato alla creazione e monetizzazione di falsi crediti di imposta per circa un miliardo di euro".

LEGGI ANCHE

Super Green Pass, obbligo over 50. Ma l'Erario non ha gli elenchi dei No Vax

Colesterolo alto quali salumi mangiare: 5 affettati a cui potete dire sì



Rifiuti Roma, la cognata di Zingaretti su Instagram: "Vedo solo spazzatura"