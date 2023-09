Superbonus, nei guai 320 mila italiani. Gli esodati: "Abbandonati dallo Stato"

Oltre 300 mila "vittime" del Superbonus: "Lo Stato ci ha abbonandonato"

Il Superbonus ha messo in difficoltà centinaia di migliaia di persone. Secondo le ultime elaborazioni Ance, gli esodati del Superbonus sono 320 mila per un totale di 30 miliardi di euro di crediti incagliati. Migliaia di famiglie, infatti, si erano messe nelle mani dello Stato anticipando centinaia di migliaia di euro e ora si ritrovano con i cantieri in casa e senza una prospettiva di fine lavori. Mai avrebbero immaginato che lo Stato avrebbe potuto cambiare le regole in corsa e abbandonarli con la chiusura alla cessione del credito.

A raccogliere le testimonianze degli italiani “vittima” del Superbonus è soprattutto l’associazione “Esodati del Superbonus” la quale, il 31 agosto, ha consegnato una lettera di denuncia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come scrive La Stampa, tra chi è rimasto incagliato c’è anche Donato Lorusso il quale racconta: “Il 31 maggio 2022 sono stato autorizzato dal Comune di Avigliano a effettuare i lavori di riqualificazione sismica usufruendo del Superbonus. Non ho trovato un'impresa che accettasse la cessione del credito, poiché tutte quelle interpellate avevano il cassetto fiscale già pieno. Allora ho chiesto a Poste che mi ha detto di sì ma intanto dovevo anticipare il primo Sal e così si poteva partire. Così ho trovo l'impresa per i lavori, ho iniziato i lavori di demolizione e ricostruzione (Sismabonus) il 13.07.2022, il 26.01.2023 ho pagato il primo Sal ma ormai era tropo tardi perché a novembre 2022 Poste e banche hanno sospeso le cessioni”, racconta Donato.