Supermercati aperti il Primo maggio: ecco gli orari e dove fare la spesa

Primo maggio, i supermercati e i centri commerciali aperti: l'elenco completo dove fare shopping

Festa dei Lavoratori, ma non per tutti. Come riporta "Il Messaggero", nella giornata di domani, mercoledì primo maggio, alcuni supermercati saranno aperti.

Di seguito forniamo un elenco delle principali catene della grande distribuzione e dei centri commerciali che hanno comunicato l'apertura :

-Aldi: diversi punti vendita rimangono aperti mercoledì primo maggio, ma con l’orario domenicale (che in alcuni casi prevede sia l’apertura che la chiusura posticipate).

-Carrefour: molti punti vendita Carrefour rimarranno aperti tutto il giorno, sia il mattino che il pomeriggio.

-Conad: le decisioni variano da punto vendita a punto vendita. Alcuni prevedono l'apertura per mezza giornata, altri ancora chiudono.

-Coop: I supermercati a linea Coop rimaranno chiusi.

-Despar: molti punti vendita hanno confermato l’apertura di mercoledì primo maggio.

-Esselunga: i negozi di Esselunga rimarranno chiusi.

-Lidl: molti supermercati della Lidl rimaranno aperti durante le festività.

-Pam Panorama: molti punti vendita Pam Panorama hanno confermato l’apertura straordinaria anche mercoledì primo maggio seguendo l'orario 8-21.

Centri commerciali: shopping primo maggio

Non tutti i centri commerciali aderiranno all'apertura, ad esempio Ikea rimarrà chiuso, per quanto riguarda Decatlhon e Leroy Merlin l'apertura dipenderà in base alla zona.

Infine ci sono gli Outlet che sembrano essere gli unici che rimaranno tutti aperti.