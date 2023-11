Teramo, la furia feroce del figlio sul padre 83enne. Massacrato a coltellate

Teramo, arrestato il figlio 49enne con l'accusa di omicidio volontario

Un tremendo omicidio è avvenuto nella notte scorsa, un uomo di 49 anni ha ucciso il padre 83enne a coltellate per motivi che vengono definiti dagli inquirenti futili. Inutile la corsa in ospedale in seguito alle urla, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'ex capostazione Mario Di Rocco, massacrato di fendenti dal figlio. L'anziano è deceduto nella notte all'ospedale di Teramo a causa delle ferite riportate, giudicate da subito troppo gravi. Il quadro clinico è peggiorato nel corso delle ore, fino al decesso. Il figlio è stato arrestato per omicidio volontario.

Gli inquirenti, coordinati dal Pm della Procura di Teramo, stanno ricostruendo quanto accaduto nella serata di lunedì e i motivi che avrebbero scatenato la lite. L'accoltellamento, poi rivelatosi fatale per l’83enne, si è verificato in via Crispi, in una abitazione annessa alla stazione ferroviaria nel centro di Teramo. Per compiere il delitto, il figlio Francesco stando alle prime informazioni, avrebbe utilizzato un coltello da cucina colpendo con diversi fendenti in varie parti del corpo. Sul luogo dell’omicidio sono al lavoro i carabinieri del Norm e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Teramo.