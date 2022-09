Teramo, scuolabus solo per stranieri europei. Bufera sul sindaco anti migranti

Lo scuolabus è gratis, ma solo per i bambini europei. E' polemica

"A Montorio al Vomano, dopo la mensa e l’asilo nido, anche il trasporto scolastico è gratuito per i figli delle famiglie residenti, in regola con il pagamento dei tributi comunali, in cui almeno uno dei genitori abbia la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea". Questa la comunicazione della giunta di centrodestra, come riportato da La Stampa.

Come spiega la Stampa, "il requisito garantisce il servizio gratis ai figli delle famiglie benestanti senza limiti di reddito ed esclude i figli di quelle in difficoltà che da anni vivono nel comune solo per via della nazionalità. Negli stessi termini è formulato anche nella delibera di giunta voluta dal sindaco Fabio Altitonante che dal 2020 amministra il Comune dove è nato: ottomila anime in provincia di Teramo".

La vicenda ha provocato alcune polemiche anche se come ricorda la Stampa "i precedenti sono diversi, a Brescia come a Lodi, dove – sempre a causa di una delibera di giunta della sindaca leghista Sara Casanova – nel 2018 si era arrivati a escludere i bambini figli di stranieri dalla mensa scolastica, costringendoli a mangiare in un’altra stanza un panino portato da casa, lontano dai compagni di classe italiani".