Terremoto al confine tra province di Salerno e Potenza. Scossa magnitudo 3.8

Terremoto al confine tra province di Salerno e Potenza. Scossa di magnitudo 3.8

Una forte scossa di terremoto è stata registrata, questa mattina - 28 gennaio - alle 10.23 dai sismografi dell'Ingv al confine tra la provincia di Salerno, nell'area degli Alburni, e la Basilicata. Il sisma di magnitudo 3.8 ha avuto come epicentro Ricigliano, un piccolo paesino del Salernitano, a una profondità di 8,5 chilometri nel sottosuolo. La scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione anche nei vicini comuni di San Gregorio Magno, Buccino e Romagnano al Monte, sempre in provincia di Salerno; e Muro Lucano, Castelgrande e Balvano in Basilicata.

Paura tra la gente

La popolazione, nell'area più vicina al sisma, si è riversata in strada. Testimonianze confermano come l'evento sia stato avvertita in maniera forte e la vicinanza alla superficie dell'ipocentro ha accentuato la percezione del terremoto. «Ero con i bambini sul divano, si erano svegliati da poco - racconta Gianluca, che abita in via Pasqualin a Ricigliano - il più piccolo ha avvertito la scossa un attimo prima di noi. Si è mosso tutto in casa, la terra ha tremato con forza: siamo scesi immediatamente in strada. Un muro adiacente la mia abitazione ha riportato alcune crepe. Siamo spaventati».

Qualche crepe nei vecchi palazzi

Lievi danni a fabbricati sono stati riscontrati a Ricigliano. «Abbiamo avuto molta paura soprattutto per chi ha vissuto appieno il terremoto del 1980 - ha detto il sindaco, Giuseppe Picciuoli - ricordo che il nostro paese è stato per il 90% ricostruito o comunque le abitazioni che non sono state rifatte hanno hanno subito interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione. Sto effettuando vari sopralluoghi, per fortuna non ci sono danni significativi ma comunque ci sono diverse segnalazioni di cittadini che portano a conoscenza dell’amministrazione e dei vigili del fuoco di crepe e caduta di cornicioni o piccoli massi dai muri di delimitazione. La scossa per fortuna è durata solo pochi secondi».

In Basilicata

Scene analoghe, con gente in strada, sono si sono verificate in diversi comuni del Potentino, sempre al confine con la provincia di Salerno. Il sisma sarebbe stato avvertito nei piani alti dei fabbricati anche nella città di Potenza. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono immediatamente stati allertati. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi a edifici o infrastrutture, ma sono in corso ulteriori controlli.

L'area è la stessa, in particolare per Balvano e la parte sud della provincia di Salerno, che fu interessata insieme alla Campania dalla forte scossa di terremoto del 1980. Proprio a Balvano furono registrate numerose vittime. Ad agosto dello scorso anno, 2023, nella stessa zona era stata registrata una scossa di magnitudo 3.1