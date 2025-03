L'Umbria trema, terremoto con epicentro a Foligno: magnitudo 3.5. Scuole chiuse

Terremoto in Umbria, epicentro Foligno con magnitudo 3,5, scuole chiuse

Forte scossa di terremoto in piena notte, in Umbria, alle ore 01.55 di martedì 4 marzo. Il sisma è stato chiaramente avvertito in tutta la provincia di Perugia e in quella di Macerata, nelle Marche. Scene di panico a Foligno e in alcune frazioni di montagna con gente in strada.

Ingv: epicentro nel centro di Foligno

Secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato nella città di Foligno con magnitudo 3,5 ad una profondità di 10 chilometri.

I Comuni che hanno chiuso le scuole

Per precauzione sono state chiuse le scuole di Foligno, Spello, Montefalco e Trevi. Per il Folignate, già colpito in passato da altri terremoti non era mai accaduto che la terra ballasse in pieno centro città.

Il terremoto è stato avvertito anche nel Lazio, a Viterbo, in Toscana, ad Arezzo, e in Abruzzo, a L'Aquila e Teramo.