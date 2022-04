Terrore a Pescara, sparatoria da Far West in un ristorante. Barista gravissimo

Sparatoria a Pescara, tre colpi di pistola al barista: "Servizio lento"

Pescara è sconvolta dopo l'aggressione in pieno giorno avvenuta proprio nel centro della città, in un ristorante situato in una delle piazze centrali del capoluogo abruzzese. Un uomo sulla quarantina ha quasi ucciso il barista a colpi di pistola. Si è alzato dal tavolo - si legge sul Corriere della Sera - dove stava pranzando, è entrato nel locale e ha iniziato a inveire contro il banconista, pare per l’attesa eccessiva. Ne è una nata una discussione, poi una scazzottata e alla fine il cliente ha fatto come nel Vecchio West: ha estratto una pistola e ha sparato sul malcapitato. Uno, due, forse tre colpi. Corsa all’ospedale, intervento d’urgenza. «È gravissimo», dicevano gli inquirenti alle otto di ieri sera. L’hanno intubato in Rianimazione e la prognosi è riservata.

Si tratta - prosegue il Corriere - di un ventitreenne originario di Santo Domingo dipendente del locale, il Casa Rustì, un ristobar del centro di Pescara conosciuto per gli arrosticini. L’aggressore si è dato alla fuga ma è stato catturato nella notte. È un cliente non abituale del ristorante. È stato immortalato da alcuni video che lo riprendono mentre fa fuoco sul giovane dominicano che cercava riparo dietro il bancone. Lo colpisce al collo e al torace. "Una scena terribile", il racconto di un testimone.

