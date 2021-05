Terroristi in Francia, Di Marzio non sarà processato, reato in prescrizione

Tempo scaduto. Il terrorista Maurizio Di Marzio, che era in fuga, ora è un uomo libero. E' scattata oggi, infatti, la prescrizione per l’ex membro delle Brigate rosse e adesso diventa impossibile applicare la condanna ai suoi danni emessa dalla giustizia italiana. La prima udienza in Francia per l’estradizione dei nove fermati la scorsa settimana è andata in scena negli scorsi giorni. Marina Petrella: "Ho fatto dieci anni di carcere tra Italia e Francia. E trenta di esilio, una pena senza sconti, né grazie, che ti impedisce di tornare nella tua terra».

Ha pronunciato queste parole, la sua versione dei fatti, Marina Petrella, negli anni di piombo una delle responsabili della colonna romana delle Brigate Rosse (e personaggio chiave durante il sequestro Moro). E’ entrata nell’aula della Corte di appello di Parigi mercoledì, dove per lei e altri otto ex terroristi italiani, che da più di trent’anni vivono indisturbati in Francia, si è tenuta la prima udienza della procedura di estradizione verso l’Italia. I tempi effettivi dell’estradizione degli ex terroristi di estrema sinistra arrestati nel quadro dell’operazione congiunta di polizie e intelligence francesi e italiane “Ombre rosse” non sarà breve. Dall'Eliseo fanno sapere che ci potrebbero volere fino a tre anni.