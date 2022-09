Tommaso Cerno, l'ex senatore del Pd ora è il direttore de "L'Identità"

Tommaso Cerno è il nuovo direttore de "L'Identità", così è tornato alla sua passione: la carta stampata

Il giornalista Tommaso Cerno, senatore del Pd (poi gruppo Misto, poi di nuovo Pd) dal 2018 fino al 25 settembre scorso, è ritornato alla sua passione per la carta stampata ed è il direttore del giornale, presente anche on line, "L'Identità".



In un'intervista rilasciata a professionereporter.eu, Tommaso Cerno afferma: "Avevo una voglia enorme di tornare al giornalismo, ho tantissima fiducia nella carta". Il quotidiano "L'Identità" è arrivato in edicola il 27 settembre, quarantott’ore ore dopo le elezioni e nelle prime uscite sono stati pubblicati alcuni retroscena politici, sul nuovo corso parlamentare italiano, non mancano pagine dedicate allo sport e agli spettacoli.

Tommaso Cerno spiega quali sono gli obiettivi futuri del quotidiano che non esce solo il lunedì: "Ho due obiettivi. Il primo è contribuire a che il Paese legittimi qualunque formazione politica ad avere responsabilità di governo. Il secondo che la sinistra ritrovi un punto di partenza. E poi vorrei pubblicare tutto ciò che oggi non mi aspetto".

Inoltre, "L'Identità" era già uscita a giugno per un breve periodo e con diversa impostazione. Consigliere delegato della società cooperativa era Claudio Capotosti, in passato presidente del consiglio di amministrazione di L'Opinione, diretta da Arturo Diaconale, il presidente era l'ex parlamentare del Popolo della Libertà Marcello de Angelis. Ora a sostenere il giornale ci sono due imprenditori uno veneto e l'altro siciliano. Tommaso Cerno aggiunge: "Due persone che credono in me, ma l'esigenza primaria è vendere le copie".