Top Gun: Maverick trionfa al botteghino, Tom Cruise conquista i fan nostalgici

Tom Cruise conquista i fan e il botteghino, con la pellicola Top Gun Maverick sbanca al botteghino

Vola alto nel cielo del box office Top Gun: Maverick. Nel suo primo week end ufficiale, dopo le anteprime di sabato 21 e domenica 22 maggio, la pellicola è in prima posizione con 2.682.208 euro, arrivando a un totale di 3.948.924. Il sequel del cult del 1986, che al botteghino americano ha già incassato 124 milioni di dollari e si appresta a superare quota 150 grazie alla giornata di oggi, 30 maggio, che negli Stati Uniti coincide con la festività del Memorial Day. Considerando il box office globale, si tratta del miglior debutto per un film di Tom Cruise con 250 milioni in tutto il mondo.

Così, l’eterno Cruise guida un box office sotto il segno della nostalgia, complessivamente, l’incasso totale del weekend è stato di 4.088.129 euro, performance nettamente migliore a quella del precedente fine settimana e legata al successo di Top Gun.

Dopo averlo aspettato per trentasei anni, il pubblico italiano premia Top Gun: Maverick, il risultato eccezionale per la pellicola diretta da Joe Kosinski, si attesta come il secondo miglior risultato dell’anno (comprensivo di anteprime) nel weekend di apertura superando The Batman.

Questo successo era auspicato dallo stesso protagonista Tom Cruise che da sempre manifesta il suo forte legame col grande schermo. L'attore dal Festival di Cannes, qualche giorno fa ha affermato: “Non succederà mai che i miei film non vadano in sala. La reazione del pubblico è fondamentale. Io vado spesso al cinema, con il berretto e i popcorn, mi piace sentire i commenti della gente, non smetto mai di imparare”.





