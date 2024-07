Torino, giornalista aggredito da militanti di CasaPound per un video: identificato il quinto uomo

Giornalista picchiato a Torino, preso il quinto aggressore: è un 33enne incensurato militante di CasaPound

Il bilancio degli aggressori di Andrea Joly, giornalista de La Stampa aggredito da militanti di CasaPound fuori dal loro circolo di Torino, sale a cinque. Infatti, oggi, venerdì 26 luglio, è stato identificato e denunciato per lesioni personali il quinto uomo ad aver partecipato all'aggressione, avvenuta lo scorso sabato e scattata a causa di alcune immagini riprese dal giornalista. Si tratta di un 33enne incensurato parte del gruppo di estremisti neofascisti. È stato identificato dalla Digos di Torino dopo la perquisizione della sua abitazione a Chivasso, nel Torinese. Gli inquirenti, coordinati dal pm Paolo Scafi, sono dell'idea che il 33enne facesse parte del gruppo di aggressori, in tutto composto da circa 7 persone.

Maurizio Galiano e Igor Bosonin (Fonte immagine: social)





La polizia di Torino ha identificato gli altri uomini nel giro di questa settimana. Sono Euclide Rigato e Maurizio Galiano, di 45 e 53 anni, entrambi torinesi, Marco Berra, 35enne di Cuneo, e Igor Bosonin, 46enne di Ivrea, amico di vecchia data di Rigato e Galiano. Sono tutti volti noti alle forze dell'ordine. La loro identificazione è stata possibile grazie ai filmati di video sorveglianza che hanno ripreso il pestaggio di via Cellini dove è situato il circolo Asso di Bastoni del gruppo torinese di CasaPound. Fondamentali anche le perquisizioni nelle abitazioni dei 5 uomini e il sequestro dei vestiti indossati in quella sera. Sono tutti indagati per i reati di lesioni personali e violenza privata per futili motivi. Non sono state contestate, al momento, altre aggravanti.