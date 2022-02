Torino, in strada per la Coppa d’Africa: tifosi accerchiano la polizia

Torino, il Senegal vince la Coppa d'Africa e i tifosi attaccano la polizia

A Torino, decine di tifosi del Senegal hanno accerchiato una volante della polizia, che domenica sera è stata costretta ad allontanarsi. In strada per festeggiare la vittoria della Coppa d'Africa, i tifosi hanno riportato l’attenzione sul quartiere Barriera di Milano, da settimane al centro dell'attenzione per l'allarme sicurezza.

L'episodio, diventato virale sui social, è stato filmato da alcuni residenti. Per riportare l'ordine è stato necessario l’intervento nella zona di altri reparti della polizia. Gli investigatori stanno cercando i responsabili dell'assalto.

Le reazioni politiche sono state immediate, come dichiarato dalla parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che ha annunciato che presenterà un'interrogazione al ministro Lamorgese. "Deve dirci come sia possibile arrivare a situazioni come questa", afferma Montaruli che, in una nota congiunta con l'assessore regionale Maurizio Marrone, ringrazia "la questura per il cambio di passo avvenuto nelle ultime settimane e le forze dell'ordine a cui va la nostra solidarietà: chiediamo di andare avanti a maggior ragione senza timori".

