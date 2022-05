Torino, sgominata una baby gang di 15-17enni. "Dammi tutto o ti accoltello"

Torino, adolescenti spietati. Disposti a tutto per rubare un telefonino

Il fenomeno delle baby gang in Italia è sempre più diffuso. Gli episodi di violenza e le denunce a danni di ragazzini, spesso adolescenti, si moltiplicano e non hanno una precisa collocazione territoriale. I gruppi criminali si formano e conoscono tramite internet. L'ultimo episodio arriva da Torino - si legge sulla Stampa - dove quattro amici, fra i 15 e i 17 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della caserma di San Salvario con l’accusa di aver rapinato coetanei e passanti nelle vie del centro tra novembre e lo scorso febbraio. «Ehi fra, hai una sigaretta? Dammi tutto quello che hai». «Ehi, hai un euro? Apri il portafogli e svuotalo». Si avvicinavano così, con una scusa e poi scattava la violenza. Schiaffoni, spintoni. Altre volte compariva un coltellino.

In un caso - prosegue la Stampa - hanno usato un bastone per picchiare un coetaneo che non aveva soldi. «Ti accoltelliamo, ti picchiamo». Colpivano per fare razzia di telefonini e spiccioli. Durante le loro scorribande, persino a notte fonda, in un caso avrebbero addirittura cercato di impossessarsi della pistola di una guardia giurata. "Giovanissimi, ma sprezzanti". Così scrive il Gip che ha accolto la richiesta di arresto avanzata dalla procura. Minacciosi, anche quando si lanciano in deliranti sfide. Nemmeno quando intervengono le forze dell’ordine, in uno degli episodi contestati, si mostrano «intimiditi» dalle divise.

