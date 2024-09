Totò Schillaci ricoverato in gravissime condizioni: problemi respiratori

Totò Schillaci, paura per l'ex calciatore di Juventus, Inter ed eroe della nazionale durante Italia 90: il bomber è ricoverato per un problema respiratorio e nelle ultime ore le sue condizioni sono precipitate

Tifosi in ansia per Salvatore Toto' Schillaci. Il calciatore di Juventus, Intert e nazionale era stato ricoverato nei giorni scorsi per un problema respiratorio. Acqua nei polmoni che hanno costretto i medici ad un ricovero nel reparto di pneumologia dell'ospedale Civico di Palermo. Nelle ultime due ore la situazione è letteralmente peggiorata: Schillaci, secondo fonti mediche, respira con un macchinario che consente la ventilazione polmonare.

Il bomber ora è nel reparto di terapia intensiva con l'ossigeno fisso e un monitoraggio continuo del suo cuore. I medici che lo curano da diversi giorni avevamo dichiarato che le condizioni stavano lentamente migliorando. Purtroppo nelle ultime ore lo stato di salute del calciatore è via via peggiorata.