Totti, la nuova fiamma si chiama Noemi Bocchi: si avvicina l'addio a Ilary

Noemi Bocchi, svelato il nome della nuova fiamma di Totti. Il Pupone non si lascia trovare impreparato dopo la partenza di Ilary con Tommassini

Totti ha una nuova fiamma. E il suo nome è Noemi Bocchi. L’ex leggendario capitano della Roma, dopo la fuga della (ex) moglie Ilary Blasi con Luca Tommassini, non si è fatto trovare impreparato. La storia tra i due è iniziata mesi fa. Come scrivono diverse testate, la loro avventura era rimasta nascosta, ma nella Capitale è stata svelata ed è iniziata a circolare quando lei è scappata all'improvviso da una festa vicino a Colle Oppio per andare a soccorrere il Pupone che aveva avuto un incidente in macchina. Niente di grave, ma la fuga era significativa.

A chi ancora non sapeva, a chi non aveva seguito il buio social della coppia Totti-Ilary, a chi non erano arrivati i sussurri di una rottura per le continue liti tra i due (dovute anche perché lei lo aveva allontanato dal suo gruppo storico di amici) è tutto risultato chiaro. Non c'è stato bisogno nemmeno di guardare chi ci fosse vicino a Totti durante il match di Roma-Genoa che, neanche a dirlo, c'era proprio Noemi.

La passione del calcio di Noemi, laureata in economia, non è improvvisa: l'ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. Una squadra dilettanti, con giovanili elite. Quanto sia appassionata o quanto sia tifosa della Roma non si sa. Anche il Padel è una passione di Noemi. E che Totti abbia una passione sfrenata per questo sport non è un caso.

