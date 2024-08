Tra i "Bennifer" sembra tutto finito, J-Lo chiede il divorzio da Ben Affleck

Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck: i due si erano sposati nel 2022

Con il matrimonio nel 2022 tutti avevano visto quell’amore eterno, che si separa, si ritrova e, infine, vive per sempre. Invece, per Jennifer Lopez e Ben Affleck non è stato così. Oggi, mercoledì 21 agosto, è giunta la notizia che la cantante americana (ma di origini portoricane) ha chiesto il divorzio dal marito e attore Ben Affleck. I due erano già stati fidanzati dal 2002 al 2004, per poi separarsi e avere storie, mariti, mogli e figli diversi. Ritrovatosi vent’anni dopo, si erano sposati nel 2022 a Las Vegas. Nonostante le costanti voci di una presunta crisi, nessuno avrebbe pensato che J-Lo presentasse veramente i documenti del divorzio alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles. Invece, lo ha fatto.

Ben Affleck e Jennifer Lopez

Le voci su una presunta crisi

I cosiddetti “Bennifer” sembravano in crisi da maggio quando erano circolate voci sul fatto che la coppia non vivesse più insieme. Poi ci sono stati altri campanelli d'allarme: Affleck non ha partecipato al Met Gala di cui Lopez era co-presidente, l’annuncio della cantante di dover cancellare il suo tour estivo perché era “con il cuore completamente spezzato e devastato”, assicurando ai fan che non l’avrebbe mai fatto se “non avessi sentito che era assolutamente necessario”. In quel periodo, Live Nation disse che la cantante “si stava prendendo una pausa per stare con i suoi figli, la sua famiglia e i suoi amici più cari”.

La loro storia dal 2002 a oggi

Lopez e Affleck erano stati fidanzati dal 2002 al 2004. Dovevano già sposarsi all’epoca, ma alla fine era saltato tutto fino alla conclusione della relazione. Lopez aveva descritto la sua storia con Affleck come “il più grande colpo di fulmine della mia vita”. L'attrice-musicista aveva poi confermato ufficialmente di essere tornata insieme all’attore con un post su Instagram in occasione del suo 52esimo compleanno, condividendo una foto che li ritraeva mentre si baciavano su uno yacht privato. Nel 2022 il matrimonio e oggi, dopo soli due anni, la storia dei “Bennifer” sembra aver scritto la parola fine.