Trani, coppia trovata morta in villetta. Lei accoltellata, lui impiccato

I militari indagano per omicidio-suicidio

Massimo Petrelli, 52 anni, e Teresa Di Tondo, 44 anni, sono stati trovati morti nella villetta in cui vivevano nella periferia di Trani, nella strada vicinale San Luca, nei pressi della contrada Duchessa d'Andria.

Lei è stata colpita con alcune coltellate, mentre l'uomo è stato trovato impiccato in giardino. Secondo gli investigatori, il 52enne avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe suicidato. I due erano sposati e avevano una figlia adolescente.

I due vivevano in una villetta nelle campagne alla periferia di Trani insieme alla figlia. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione e nella parte esterna, anche alla ricerca dell'arma del delitto. Al momento la zona è stata interdetta. Sono stati interrogati familiari e amici.

Petrelli lavorava in una ditta per la lavorazione di marmi, mentre sua moglie in una cooperativa attiva nel sociale. Non è chiaro se a dare l'allarme sia stata la figlia, che al momento della tragedia non si trovava in casa, o un parente che tentava di raggiungerli al telefono e non ci riusciva.