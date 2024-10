Travolse e uccise una famiglia: la designer Hutter patteggia a 4 anni e 8 mesi

Cadore, ha patteggiato a 4 anni e 8 mesi la designer che uccise in auto tre persone

Angelika Hutter ha patteggiato quattro anni e otto mesi a seguito del triplice omicidio stradale commesso nel pomeriggio del 6 luglio del 2023 in pieno centro Santo Stefano di Cadore in provincia di Belluno. La 32enne designer tedesca, che attualmente si trova in libertà vigilata in una struttura psichiatrica della provincia di Verona, lo scorso anno lancio' la sua Audi A3 di colore nero a folle velocità contro tre persone.

Rimasero uccisi Marco Antonello di 47 anni, il figlio Mattia di 2 e la nonna del piccolo, Maria Grazia Zuin di 65, tutti originari di Favaro Veneto in provincia di Venezia.