Trema la terra nelle Marche: scossa di magnitudo 4.0 in provincia di Fermo

Terremoto nelle Marche oggi: alle 17.17 è stata registrata una scossa di magnitudo 4.0 in provincia di Fermo

Una forte scossa di terremoto ha scosso le Marche nella serata di oggi, martedì 14 novembre alle 17.17. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si trova a 3km a sud di Montelparo, in provincia di Fermo, a una profondità di 21 chilometri.



Per l’Ingv la scossa è di grado 4 della scala Richter. (In un primo momento, la magnitudo era stata indicata tra i gradi 3,8 e 4,3).

La scossa è stata nettamente avvertita in molti comuni delle Marche, da Ancona ad Ascoli Piceno, e lungo la costa, da San Benedetto a Porto Recanati.

Non ci sono, al momento, informazioni su danni a persone o a cose.