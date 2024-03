Trenitalia: nuove regole per i bagagli, che cosa cambia per Pasqua

Trenitalia, nuove regole sui bagagli entro Pasqua: si potranno portare fino a 2 valigie. Dalla terza ci sarà una multa molto più bassa di 50 euro

In arrivo per Pasqua nuove regole sui bagagli per chi viaggia in treno sulle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca). Trenitalia sta preparando una bozza di regolamento che dovrebbe essere pronta per la prossima settimana. Le associazioni a sostegno dei consumatori sono già in allerta, in quanto ritengono che le nuove regole modificheranno sensibilmente l'esperienza per i viaggiatori. Come riportat Corriere.it, si potranno infatti portare un massimo di 2 bagagli oltre a borsa, zaino effetti personali ed eventuale passeggino. Con una terza valigia non ci sarà un sovrapprezzo ma una sanzione "notevolmente inferiore" a 50 euro.

Trenitalia ha avviato quindi un'interlocuzione con alcune associazione dei consumatori per discutere del nuovo regolamento sui bagagli ma anche di sacche per il trasporto di monopattini e bici pieghevoli e di misure delle valige che si possono portare a bordo. Nei prossimi giorni un istituto universitario avvierà un'apposita analisi sul tema di bici e monopattini per trovare la soluzione più efficiente per trasportarli sui treni.

Leggi anche: Trenitalia sospende nuove regole su bagagli per chi viaggia su Frecce

"Abbiamo apprezzato l'apertura del confronto da parte di Trenitalia. E' importante, comunque, che alla conclusione del percorso di dialogo, siano rimosse le misure più inaccettabili, contro le quali, non a caso, avevamo preannunciato l'intenzione di presentare un esposto all'Antitrust e all'Autorità dei trasporti, ritenendole talmente aggressive da poter configurare una pratica commerciale scorretta, essendo richieste abnormi e sproporzionate - afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori - A scanso di equivoci, diciamo fin da ora che non accetteremo in futuro eventuali discriminazione tariffarie sui bagagli basate sulla tipologia del biglietto acquistato. Visto che si è dichiarato che è un problema di sicurezza, infatti, non devono essere possibili deroghe previo pagamento di un supplemento".

"Siamo molto soddisfatti di questo dialogo e del fatto che Trenitalia abbia condiviso al 100% le richieste da noi avanzate. Piena sintonia dunque tra azienda e associazioni nell'interesse di viaggi sicuri e confortevoli per tutti i viaggiator", commentano i presidenti di Assoutenti e Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), rispettivamente Gabriele Melluso e Alessandro Tursi.