Trentino, incontro ravvicinato con orso: freddezza glaciale del bambino. VIDEO

Un insolito incontro ravvicinato fra un bambino e un orso, nelle montagne del Trentinto Alto-Adige, non ha avuto fortunatamente alcuna conseguenza negativa. Decisivo, probabilmente, l'atteggiamento glaciale del bambino che con estrama cuatela e passo felpato è sfilato via dal pericolo. A riprenderlo con una camera probabilmente il padre che dava indicazioni su come venire via da una vicinanza marcato rispetto all'orso. Nel video si vede il bambino che cerca di tranquillizare, presumibilmente, la madre comprensibilmente in apprensione. "Shh" sussurra il bimbo avvicinandosi l'indice alla bocca, implorando di non lasciarsi andare all'agitazione.

Video di Zerouno TV