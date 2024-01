Trento, donna di 42 anni trovata morta in casa. Ipotesi femminicidio

Trento, donna di 32 anni trovata morta in casa: macchie di sangue nel letto. Ipotesi femminicidio

Una donna di 42 anni, Maria Antonietta Panico, è stata trovata morta questa mattina, 17 gennaio, all'interno della sua abitazione in via Vicenza Trento. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata ritrovata in una pozza di sangue dal suo ex compagno. Stando ai primi accertamenti del medico legale, la vittima era deceduta da almeno due giorni. Sono state trovate tracce di sangue anche sul pavimento della camera da letto. Si attende comunque l'esito dell'esame autoptico preliminare svolto dal medico legale. Il sospetto è che si tratti di un nuovo femminicidio.

Secondo quanto riporta il Corriere, "pare che l'ultimo compagno della donna avesse il divieto di avvicinamento e che lei fosse stata ricoverata più volte per traumi cranici". La polizia non è riuscita al momento a rintracciare l'uomo. "Ma - si legge ancora - tra le ipotesi sta prendendo forza anche quella della morte naturale, sul posto c’erano numerose bottiglie di alcol e tracce organiche".

Nel 2018, Maria Antonietta Panico si era presentata come candidata alle elezioni provinciali, contribuendo alla vittoria di Maurizio Fugatti come governatore. Nel 2020, ha tentato di ottenere un seggio nel consiglio comunale, appoggiando la lista civica di Andrea Merler, candidato sindaco di centrodestra. Precedentemente, aveva svolto attività professionale in un patronato, ma sembra che attualmente stesse cercando una nuova opportunità occupazionale.