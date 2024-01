Alexandru Ivan, 14enne ucciso a Roma: fermato un secondo uomo a Treviso

Un altro uomo è stata fermata per l'omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni raggiunto da uno sparo nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 gennaio mentre si trovava in un'area di parcheggio vicino al capolinea della metro C Pantano Monte Compatri e ucciso. Le informazioni sul secondo fermo emesso sono ancora poche. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati lo avrebbero rintracciato con la collaborazione dei colleghi di Treviso, dopo che, a seguito di quanto accaduto, aveva cercato rifugio a casa di una zia.

Sul primo fermo, avvenuto nella giornata di lunedì scorso, le informazioni sono molte di più: il ragazzo fermato è un ventiquattrenne e si chiama Petrov Corum. Il giovane si è presentato in caserma e si è costituito dopo due giorni dalla sparatoria.