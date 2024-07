Trieste, chef muore per choc anafilattico dopo una puntura di vespa: stava visitando la madre al cimitero

Trieste, chef muore per shock anafilattico. L'uomo era stato punto da una vespa dopo aver visitato la tomba della madre

Colpito nei giorni scorsi da shock anafilattico a causa di una puntura di vespa è morto ieri sera al reparto rianimazione dell'ospedale di Cattinara-Trieste, dopo giorni di agonia, lo chef triestino e raffinato sommelier Pavel Marc di 47 anni, non solo conosciuto a Trieste e in generale in regione, ma anche molto apprezzato oltre confine.

Un destino crudele se si pensa che venerdì scorso, verso sera era andato a portare un fiore sulla tomba della madre. In cimitero era stato punto dalla vespa. Poi si era messo alla guida della sua macchina per raggiungere la sua abitazione sul carso triestino. Durante il percorso aveva avvertito un malore. Sceso dall'autovettura aveva avuto un arresto cardiaco. Erano stati i vicini di casa a chiamare il 112. I sanitari erano riusciti a rianimarlo trasferendolo poi all'ospedale ma le sue condizioni sono andate via via peggiorando fino al decesso di ieri sera.