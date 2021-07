Tromba d'aria a Gallarate, scoperchiato un edificio: "Scena spaventosa"

Una violenta tromba d’aria ha investito Gallarate, alle porte di Varese: l’epicentro della tempesta si è localizzato in zona cimitero a Caiello, un tetto scoperchiato è franato sulle automobili parcheggiate in strada creando ingenti danni.

A riportare la notizia è Malpensa24, ma sono tanti i cittadini spaventati che hanno postato foto terribili su Facebook. E’ accaduto nella mattinata di oggi, domenica 25 luglio, in via Ortella, dove sono interventui i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate che stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l'area. Una perturbazione estremamente intensa, con vento fortissimo, ha investito il rione: il fatto impressionante, riporta Malpensa24, è che il resto della città non sembrerebbe essere stato toccato dal fenomeno.