Torino, si fingono tecnici del gas e derubano gli anziani: arrestati due uomini

Torino, arrestati due ladri e truffatori: si fingevano tecnici del gas e derubavano gli anziani di soldi e gioielli

Nella giornati di oggi, mercoledì 7 agosto, a Torino, due uomini sono stati arrestati per furto in abitazione ai danni di persone anziane. Si fingevano tecnici del gas per guadagnare la fiducia di vecchiette e vecchietti, per poi derubarli di denaro e gioielli. I ladri sono un italiano di 64 anni e un romeno di 40 anni, entrambi di etnia sinti, finiti in carcere per mano della squadra mobile della Polizia di Torino, che ha dato esecuzione all’ordinanza della custodia cautelare in carcere. Nel mese di marzo, i due uomini avrebbero messo a punto tre colpi, due riusciti e uno tentato. Sarebbero entrati in delle abitazioni a Torino e ad Alpignano, sempre con lo stesso stratagemma dei finiti tecnici incaricati al controllo dei termosifoni, e avrebbero rubato soldi contati e gioielli alle vittime anziane.

Il provvedimento di custodia in carcere è stato notificato ed eseguito mentre si trovavano agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, perché già arrestati in flagranza, sempre a opera della squadra mobile torinese, per un altro furto in una casa avvenuto nel mese di aprile, a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Anche in questo caso, i due si erano intrufolati all’interno dell'appartamento di un’anziana e, con il medesimo modus operandi, avevano rubato 600 euro in contanti e diversi monili d’oro per un valore di circa 10mila euro. Il valore totale del bottino raccolto dai finti tecnici del gas ammonta a circa 33mila euro tra monili d’oro e denaro contante.