Truffe nel palermitano, arrestato l’ex conigliere Giulio Cusumano

Truffe nel palermitano, arrestati l'ex consigliere Giulio Cusumano e l'artista Alessio Scarlata

Si chiama Giulio Cusumano l'ex consigliere comunale arrestato all'alba di oggi e finito ai domiciliari con l'accusa di truffe ai danni dello Stato e falsi in atti pubblici. Ai domiciliari anche un artista, Alessio Scarlata. L'indagine della Squadra Mobile di Palermo - Sezione "Anticorruzione", coordinata dalla Procura della Repubblica, è iniziata dopo la denuncia di un funzionario del Comune che avrebbe raccontato agli inquirenti di aver subito "pressioni ed intimidazioni" da parte dei due, Cusumano e Scarlata, per favorire associazioni culturali ritenute vicine che operano nel mondo teatrale palermitano.

È così emerso che nell'ambito della manifestazione "Palermo città della cultura 2018", "i due complici, gestori di fatto di alcune associazioni culturali e organizzatori occulti di progetti, al fine di ottenere la liquidazione del finanziamento da parte della Fondazione Sant'Elia, avrebbero presentato una rendicontazione contabile, contenente una falsa documentazione fiscale con costi in realtà inesistenti o palesemente gonfiati per l'allestimento di iniziative culturali, utilizzando invece le somme ricevute a titolo di finanziamento per saldare debiti personali o per regalie a parenti ed amici", come dicono gli inquirenti.

