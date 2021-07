Ufo, avvistamenti inspiegabili in Italia. Stesso oggetto in Sicilia e Toscana

Non solo Stati Uniti e Roswell. Anche in Italia dagli archivi dell'aeronautica risultato diversi avvistamenti senza spiegazione. Anche negli ultimi mesi, come spiega il Messaggero, che cita quanto accaduto lo scorso maggio quando alle 5 del mattino a Caltanissetta un cittadino ha segnalato la presenza di «un oggetto di forma sferica, di colore bianco, più alto di un volo di linea». E diverse ore più tardi, alle 21,25, a Firenze c'è chi ha denunciato di aver visto «numerosi corpi leggermente ovali, piccoli e luminosi, sempre di colore bianco». Stessa velocità, stesse caratteristiche, anche se comparsi prima al Sud e poi al Nord d'Italia.

CUN E CIFAS, APPELLO AL PARLAMENTO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE SUGLI UFO

Il Cun, Centro Ufologico Nazionale e il Cifas, Consiglio della Federazione Internazionale di Studi Avanzati, "congiuntamente auspicano che il Parlamento italiano si faccia promotore di una iniziativa mirata a promuovere la ricerca sui vari aspetti del fenomeno UFO/Uap. Il cospicuo patrimonio conoscitivo a livello di enti istituzionali, in primis l'Aeronautica Militare, così come di associazionismo privato può garantire una solida base per l'instaurarsi di una proficua sinergia fra il dominio del pubblico e quello del privato, quanto mai auspicabile in tale contesto". Lo sottolineano Roberto Pinotti, presidente del Cun e Vladimiro Bibolotti, presidente del Cifas. "Continua negli Stati Uniti l'elevato livello d'attenzione istituzionale in merito al fenomeno UFO/Uap, culminato con il recente Rapporto Preliminare sugli Uap elaborato dalla Task Force per gli Uap e presentato alle Commissioni Difesa di Camera e Senato dal Direttore Nazionale dell'Intelligence. Pur senza trarre conclusioni definitive, il Rapporto Preliminare ha evidenziato come gli Uap/UFO sono oggetti fisici, che non paiono appartenere agli arsenali statunitensi né tantomeno delle altre grandi potenze, e che costituiscono un pericolo reale per la navigazione aerea e uno potenziale per la sicurezza nazionale". "Alla luce di quanto sopra, e considerato che anche in Italia come peraltro nel resto del mondo il fenomeno UFO/Uap continua ormai da molti decenni a manifestarsi, che la sua tuttora sconosciuta natura fisica continua a costituire un potenziale problema di sicurezza nazionale così come un concreto problema alla navigazione aerea, ma anche che lascia intravedere significative potenzialità di sviluppo tecnologico nel settore aerospaziale", le due associazioni chiedono che il Parlamento si occupi dell'argomento. (Mac/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 09-LUG-21 12:05 NNNN