L'albero del Crocifisso è vivo. Pronto per fiorire e fruttificare

L'albero del Crocifisso è vivo e al di fuori di ogni previsione si sta preparando per fiorire e fruttificare nel prossimo anno del 2025

Il millenario albero del Crocifisso, sul sito, è l’unico superstite albero di olivo millenario piantato nel 500 D.C dai monaci della congrega del Crocifisso; si trova nella riserva naturale di TORRE GUACETO, in contrada Serranova agro di Carovigno (BR) e sarebbe morto se dal 18.05.2024 non fosse stato sottoposto a una serie di terapie quantiche con Quantum Fertility un concime fogliare quantico prodotto da Naturaleza e Archimede Project e rami di elicriso quantico prodotto da Arch. Project.

Una breve storia di queste due aziende, di cosa si occupano, cosa sia Quantum Fertility e ove viene usato:

Archimede Project creata nel 2022 ha alle spalle oltre 30 anni di ricerche nel settore dell’agricoltura quantica con anche l’organizzazione di un convegno scientifico internazionale a Rivamarina Resort Carovigno (BR), nel dicembre 2011 in cui hanno partecipato il Biofisico Russo Kostantin Korotkov, il biofisico americano Dan Winter, il terapeutico quantico Francesco Colasante, Anna Federighi, la Professoressa Daniela Poggiolini IKOS (BA)e l’organizzatore - ricercatore Dottor Giuseppe Spina.

Naturaleza esiste dal 2015 ma ha alle spalle un precedente periodo di ricerca nel settore della nutrizione vegetale di 20 anni. Si occupa della produzione di concimi organici naturali per l’agricoltura biologica e biodinamica https://naturaleza.it/

Quantum Fertility è un concime fogliare e radicale quantico prodotto da Naturaleza e Archimede Project ed è composto da una componente minerale e organica per la nutrizione cellulare e una parte quantica che va ad attivare naturalmente proprietà dormienti nel DNA della biologia vivente e vegetali. Il prodotto è concretamente un disinquinante che va a riconfigurare e attivare naturalmente proprietà naturali dormienti nella biologia vivente di un ecosistema inquinato.

Quantum Fertility è usato in 11 diverse regioni italiane su varie colture dal nord, al centro, al sud e le due grandi isole.

In Puglia è utilizzato con successo anche per il disinquinamento degli oliveti secolari e millenari affetti dal CoDiRO, il complesso del disseccamento rapido degli olivi, in oltre 30 campi sperimentali da Leuca (LE) a Conversano (BA).

Nell’esperimento scientifico diretto dal Professor Pietro Perrino fra piante trattate e piante osservate, di proprietà del titolare del campo sperimentale e gli olivi nel raggio di 50 metri dal luogo di osservazione, stiamo portando avanti un esperimento scientifico con trattamenti quantici su un numero di oltre 300.000 piante di olivi millenari e secolari:

In tutti questi oltre 30 campi sperimentali si va dal successo pieno ove gli olivi secolari e millenari sono realmente resuscitati, a situazioni intermedie a causa e conseguenza di tutte quelle anomalie agronomiche prodotte dagli stessi agricoltori.

Il disseccamento rapido è una conseguenza dell’inquinamento ambientale proveniente dal cielo e parliamo dell’inquinamento industriale e della geoingegneria e a non corrette pratiche agronomiche eseguite dagli agricoltori; quali il diserbo chimico, le arature, raccolta meccanica con gli scuotitori, utilizzo di cascolanti chimici e acque vegetazione olive …

A seguito di tutte queste concause ed inquinamenti gli olivi sono stati attaccati dal batterio xylella (circa 2% rilevato dall’Istituto Fitosanitario regione Puglia con dati ufficiali pubblicato dal Dottor Marco Scortichini CREA nel phytopathological journal) vari funghi, disseccamento per basso ph terreno (università della Tuscia Professoressa Francesca Luziatelli) ed ecc…

In ogni caso e in ogni situazione il disseccamento rapido degli olivi trattati è stato bloccato, le piante sono in fase di ripresa vegetativa e in diversi campi sono in piena e completa nuova vigorosa e definitiva vegetazione.

TRATTAMENTI ALL’ALBERO DEL CROCIFISSO

A livello di documentazione fotografica il 18.05.2024 l’albero millenario del Crocifisso si presentava nel seguente modo:

Dopo il trattamento del 18.05.2024 inizialmente il disseccamento ha continuato a procedere per bloccarsi per due mesi portando la pianta in un equivalente stato di coma vegetale. La foto successiva è stata scattata il 01.06.2024 al rientro dal campo sperimentale di Casarano (LE) prima di tornare a Ceglie M.ca con le foglie disseccate negli ultimi 10 giorni:

Nella data del 13.08.2024 il Professor Pietro Perrino ha effettuato il seguente rilievo fotografico:

Andando ad analizzare l’ecosistema in cui abbiamo operato in data 18.05.2024, il complesso terreno-oliveto in cui viveva l’albero del Crocifisso aveva un livello di inquinamento espresso in bovis di 3.000 bovis ed un equivalente ph 3,00 del terreno.

Un ecosistema ed oliveto in buona salute agronomica, deve avere minimo 8.000 – 10.000 bovis ed un ph 6,5 – 7,5. L’albero di trovava in uno stato di salute biologica e vegetale equivalente ad un malato oncologico terminale in coma.

Difatti dopo aver fatto il primo trattamento con Quantum Fertility, la pianta è entrata in un profondo stato di coma durato tutto il mese di giugno 2024 e quasi tutto il mese di luglio 2024. A livello energetico e del disinquinamento dell’ecosistema dopo due giorni dal trattamento quantico l’energia è salita a 100.000, quindi superiore a qualsiasi ordinario terreno agricolo.

Dopo 20 giorni dal trattamento con Quantum Fertility, sotto il millenario albero del Crocifisso sono comparsi i lombrichi

Il lombrico compare quando un ecosistema è in un ottimo stato energetico di fertilità, che è l’equivalente di impennatura dell’energia vitale del terreno che da 3.000 si è impennata a 100.000 bovis; energia che è rimasta costante per 40 giorni.

Nel mese di giugno ci trovavamo in una condizione dell’ecosistema in cui la bonifica aveva avuto successo, ma l’albero era debolissimo e combatteva audacemente per la vita e a seguito di ciò abbiamo deciso di fare un secondo intervento.

Ho ipotizzato un intervento irriguo, un secondo trattamento aereo con Quantum Fertility e la pacciamatura con paglia del terreno sotto la chioma dell’albero. In un triplice confronto col Professor Pietro Perrino e il collega di Naturaleza, il Dottor Giovanni Pellegrino ha suggerito di fare dopo l’irrigazione anche un secondo successivo trattamento in sub irrigazione.

Quindi tutti e tre abbiamo dato incarico ad un socio della cooperativa agricola Serranova, Tonino Lanzillotti, di eseguire la seconda serie di interventi per far guarire completamente il nostro illustre e millenario paziente vegetale.

Nel mese di luglio 2024 l’energia dell’ecosistema in cura è salita a 300.000 bovis e verso la fine del mese l’albero ha cominciato a dare segni di ripresa vegetativa. Sono ormai circa tre mesi che non piove e le ultime piogge significative dal punto di vista agronomico le abbiamo avute nel mese di aprile 2024. Quindi ci siamo di nuovo confrontati tutti e tre ossia anche col Professor Pietro Perrino e il Dottor Giovanni Pellegrino e abbiamo deciso di eseguire un altro intervento irriguo.

Al secondo intervento irriguo ho consigliato di testare l’effetto del distribuire sotto la chioma dell’albero del Crocifisso, pezzi di ramo dell’elicriso quantico del Monte Marcuccio: https://archimedeproject.net/prodotto/rami-di-elicriso-quantico/ .

Sull’utilizzo dei pezzi dei rami di elicriso quantico c’è una sperimentazione decennale nel settore delle piante floricole o da giardino con risultati straordinari. Quindi fra il 06.08.2024 e l’08.08.2024 è stato realizzato un secondo intervento irriguo e la distribuzione sotto la chioma del nostro paziente dei rami di elicriso quantico, e in pochi giorni l’energia dell’ecosistema ha raggiunto 1.000.000 di bovis e ha la tendenza a salire ancora maggiormente.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL MECCANISMO SCIENTIFICO DEL DISINQUINAMENTO AMBIENTALE CON QUANTUM FERTILITY

PROTETTA DA DOCUMENTATO COPYRIGHT

Da uno studio approfondito del territorio italiano è emerso che oltre 12 milioni di ettari di superficie agraria coltivata è inquinata sia a livello chimico che energetico con un basso livello di fotoni. Questi terreni agricoli producono alimenti inquinati sia a livello chimico che energetico con un altrettanto basso livello di fotoni.

Il mondo vegetale è il primo gradino della catena alimentare e oltre a fornirci minerali, vitamine, grassi, proteine, zuccheri ed ecc… ci fornisce anche energia e fotoni.

Se però l'energia è bassa, gli alimenti anziché FORNIRE energia, sottraggono al mondo animale e umano fotoni e il sistema biologico e immunitario dell'essere vivente si debilita, si ammala e per le più svariate cause muore anticipatamente.

La debilitazione biologica per mancato corretto apporto fotonico che è l’energia essenziale della vita e buona salute, a livello umano fa ammalare ogni anno oltre 15 milioni di Italiani, un numero maggiore di animali domestici e di allevamento e la riduzione del 50% - 60% delle rondini e un processo di avviata estinzione di molti altri uccelli come cardellini, verdoni ecc…

Il descritto sintetico inquinamento che arriva negli ultimi 60 anni dal cielo a livello industriale e con la geo ingegneria, e da terra con scorrette pratiche agronomiche quali negli oliveti della Puglia col diserbo chimico, le arature dei terreni, la raccolta meccanica con gli scuotitori, i trattamenti chimici con i cascolanti, l’utilizzo di acque di vegetazione tossiche dei frantoi; produce il disseccamento rapido degli olivi che è una conseguenza dell’inquinamento e criticità dell’ecosistema.

In Puglia oltre a disseccare gli olivi stanno seccando gli eucalipti, i cipressi, le acacie, le querce, i ciliegi, i mandorli ecc…

Nel centro e nord Italia sta seccando col disseccamento rapido il castagno, il kiwi, la vite e altre colture e l’oleandro.

L’inquinamento è anche la principale concausa della tristeza e mal secco degli agrumi della Sicilia; come anche la concausa principale della flavescenza dorata e mal dell’esca della vite in Piemonte e tutto il nord Italia.

L’inquinamento ambientale e fotonico a livello umano nel sistema sanitario italiano costa oltre 50 miliardi di euro, mentre nel mondo vegetale ha un peso di oltre 20 miliardi di euro. Quindi anche dal punto di vista economico ha un forte peso da prendere in considerazione con qualsiasi nuova soluzione percorribile con semplicità e praticità.

Concentrando l’attenzione sugli olivi pugliesi e sul disseccamento rapido, questa patologia compare quando il livello di inquinamento dell’ecosistema scende sotto i 6.000 – 5.500 bovis, oppure livelli di ph 5,5 – 5,0 e appena si raggiunge questo livello che è il livello di inquinamento di tutti gli olivi pugliesi anche considerati fuori dall’area del disseccamento attribuito al batterio xylella, si dovrebbe intervenire con immediatezza perché con Quantum Fertility si hanno risultati straordinari.

In vaste aree del leccese, sud della provincia di Taranto e Brindisi il livello di inquinamento si è spinto fino a 2.000 bovis che è il livello di salute di un essere umano nelle sue ultime ore di vita. In tutte le aree del disseccamento rapido del Salento quando l’inquinamento scende al di sotto dei 4.000 bovis o ph 4,00, nella calura estiva il disseccamento rapido degli olivi si manifesta sugli alberi in modo esplosivo facendo seccare anche il 70 – 80 % dell’intera chioma in pochi giorni.

In queste condizioni non c’è alcuna soluzione salvo QUANTUM FERTILITY perché vi è la necessità di attivare un naturale ripristino e avvio della vita che nel pianeta Terra si è già manifestata diverse volte sin dalla nascita della stessa vita.

L’ultima volta è accaduta 66 milioni di anni fa con la caduta di un asteroide delle dimensioni del monte Everest che colpì il pianeta alla velocità di 100.000 chilometri all’ora creando un cratere di 160 chilometri e un’esplosione con la potenza di un miliardo di bombe nucleari; la reazione termica nei primi 1000 chilometri disintegrò all’istante ogni forma di vita.

L’impatto causò maremoti e terremoti fuori da ogni scala; in due ore la radiazione termica e i detriti incandescenti dell’asteroide avvolse il 50% del pianeta. In un giorno l’intera vita sul pianeta fu quasi completamente distrutta sia sulla terra che negli oceani, difatti nella sua area terminale radiazione e detriti raggiunsero temperature di oltre 400 °C.

Si salvarono dalla morte squali e artropodi negli abissi marini e piccoli mammiferi e rettili e insetti nelle loro tane.

Nonostante questo immane disastro come altri analoghi 4 altri disastri verificatesi sin dalla nascita della vita sulla terra, ogni forma di vita che noi oggi conosciamo si è ripresa a seguito dell’attivazione di un manuale di emergenza che ha la vita.

QUANTUM FERTILITY fa questo e come primo step eleva l’energia dell’ecosistema trasmettendo informazioni multi dimensionali al DNA vivente dell’ecosistema trattato e la vita riprende il suo corso magnificamente.

L’aspetto interessante è che l’energia dell’ecosistema trattato raggiunge un livello energetico superiore a quello delle BLUE ZONE, aree del pianeta ove la popolazione umana naturalmente e in buona salute vive più a lungo rispetto agli altri umani.

In tutta Italia nei nostri campi sperimentali l’ecosistema dopo qualche mese raggiunge un valore energetico compreso fra minimo 70 milioni di bovis fino a 100 milioni di bovis come nel campo sperimentale di Casarano (LE).

Nelle 5 BLUE ZONE del pianeta inclusa l’Ogliastra e la Barbagia della Sardegna l’energia è di circa 12 milioni di bovis.

Quindi noi con QUANTUM FERTILITY non solo disinquiniamo e curiamo le piante, ma andiamo a trasformare il territorio in una vasta farmacia a cielo aperto per la produzione di:

Alimenti e prodotti per la salute e benessere umana;

Materie prime per la farmaceutica per disattivare nei farmaci gli effetti collaterali;

Alimenti e Prodotti Quantici per attivare naturali remissioni spontanee.

Portando il mondo agricolo italiano in una economia di nicchia esclusiva a livello sia nazionale che planetario.

CONCLUSIONI

Le tecnologie e procedure quantiche hanno l’esclusiva di poter essere esaminate in partenza e anche a distanza di pochissimi mesi per poterne sapere l’esito finale che si manifesterà gradualmente anche dopo diversi anni. Una ghianda perfettamente integra facendola germinare produrrà una piantina che col tempo diventerà una gigantissima e potente quercia; un gattino in ottima salute diventerà uno stupendo gatto; un bambino concepito nel migliore dei modi e allevato amorevolmente, in una famiglia agiata ed equilibrata sarà un uomo straordinario ed ecc… Quindi il problema scientificamente è avere degli strumenti di controllo che certifichino che il disinquinamento di un ecosistema è avvenuto e le piante, qualsiasi siano sono in buona salute e nel nuovo ecosistema e con un nuovo modello agricolo cresceranno e produrranno da manuale.

Dato che l’integrità di un ecosistema e la salute delle piante, animali ed esseri umani può essere valutata con accurate indagini fotoniche; oggi abbiamo a disposizione le tecnologie fotoniche PHAEDRA che ci permettono di fare questo https://timisuroquantoebio.ch/. Il 09.09.2024 abbiamo organizzato un convegno nazionale per illustrare la sperimentazione dell’agricoltura quantica negli ultimi 35 anni, l’utilizzo di QUANTUM FERTILITY nella maggioranza delle regioni italiane e in Puglia in oltre 30 campi sperimentali sugli olivi; per chiedere misure di interventi straordinari per gli olivicoltori pugliesi e su base tecnica, scientifica e giuridica la variazione delle norme europee in termini di regolamentazioni pandemie vegetali.

Parafrasando quello che si farà a Ceglie M.ca LA POLITICA IN PIAZZA a fine agosto, LA POLITICA NELLE CAMPAGNE.

Vogliamo acquistare le tecnologie PHAEDRA e cogliamo l’occasione della pubblicazione di questo articolo dell’informare che abbiamo in corso una raccolta sponsor e fondi per fare questo e fra l’altro perché siamo abilitati per statuto, le Poste Italiane ci hanno aperto un conto dedicato che è il seguente:

Presidente di Archimede Project

Dottor Giuseppe Spina