Un cane appena adottato corre per 27 giorni per tornare a casa

Un cane appena adottato attraversa strade e foreste per tornare a casa, dove aveva trascorso parte della sua esistenza. La storia

Un cane di razza Golden Retriver era stato da poco adottato, ma ha scelto di correre per 27 giorni e tornare dove era nato e vissuto. La storia del cane Cooper la racconta ilmessaggero.it ed ha dei risvolti sorprendenti. Cooper era stato portato al canile, poi aveva trovato un nuovo padrone. Nigel Fleming, fotografo di Dungannon, in Irlanda del Nord.

Sempre come riporta ilmessaggero.it, il Signor Fleming racconta al The Telegraph: "Sono uscito dall'auto per iniziare una passeggiata con i miei 4 cani. La prima dall'arrivo di Cooper. Ma appena ha visto la portiera aperta è fuggito. Ha saltato sopra Molly ed è corso via. È stato un disastro. Cooper non aveva la minima idea di dove fosse, ho provato a inseguirlo, ma in un istante è svanito nel nulla. Ho avuto paura per lui per tutto il tempo".