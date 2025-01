Covid: per giudice ingiuste norme anti contagi, 10 euro di risarcimento a cittadini

Un giudice: 'Le norme anti Covid erano ingiuste, 10 euro di risarcimento ai cittadini'

Nuova sentenza di un tribunale italiano contro la gestione dell’emergenza Covid.

Il giudice di pace di Alessandria, Paolo Olezza, ha disposto il risarcimento simbolico di 10 euro “per il solo danno non patrimoniale” per ciascuna delle circa venti persone che avevano fatto causa alla presidenza del Consiglio dei ministri lamentando un danno derivante da una serie di misure adottate per porre un argine alla diffusione dei contagi.

L’ente aveva contestato l’iniziativa giudiziaria chiedendo di respingere il ricorso, il giudice, invece, ha rigettato le richieste pregiudiziali e preliminari avanzate dall’Avvocatura dello Stato e accolto la richiesta giudicando “condivisibili” le contestazioni delle persone che hanno fatto causa e sottolineando che “le posizioni espresse dall’attuale credibile Consiglio dei Ministri trattasi quasi di una sorta di confessione stragiudiziale del carattere illecito della normativa oggetto di causa”.