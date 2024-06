Un volo in deltaplano finisce in tragedia, due morti a Pisa. FOTO

Tragedia a Pisa, un deltaplano si schianta al suolo. Morti i due piloti

Incidente oggi a San Miniato dove due uomini sono morti a bordo di un deltaplano a motore che per cause ancora in fase di accertamento è precipitato mentre volava sullo spazio aereo in Via Cavane, presso l'avio-superficie Tuscany Flight, dove una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 11.30.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto i due corpi dalla cellula del deltaplano e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Sul posto 118 e forze di Polizia per i rilievi del sinistro.