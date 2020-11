Università, Manfredi: "70 mln di fondi per diritto allo studio"

Il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, nel corso dell'incontro promosso dalla Flc-Cgil dal titolo 'L'università e la ricerca oltre la pandemia' ha sottolineato come "abbiamo +6/7 per cento di iscrizioni all'università, quando ci aspettavamo un calo. Mi sembra un segnale importante che ci deve incoraggiare ad andare avanti nelle politiche di sostegno al diritto allo studio"-continua-"Su questo in finanziaria abbiamo messo un provvedimento che consolida le misure straordinarie del decreto Rilancio, che adesso diventano permanenti e ci consentiranno di tenere questo livello di tassazione per sempre, con 70 milioni di investimento - ha continuato Manfredi -